昨年７月の新馬戦で７馬身差の圧勝デビューを飾り、前走のホープフルＳでは１３着に敗れていたピコチャンブラック（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父キタサンブラック）は、報知杯弥生賞ディープインパクト記念（３月９日、中山）かスプリングＳ（３月１６日、中山）に向かう。鞍上はいずれも石橋脩騎手を予定している。２月１１日に放牧先から帰厩して、２月２０日は石橋脩騎手を背にして美浦・Ｗコース単走で５ハロン６７秒４