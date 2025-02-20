１２日、アデン国際自動車設備産業パークプロジェクトの着工式。（蘇州＝新華社配信）【新華社南京2月20日】中国上海に本社を置く国際的な総合施設管理企業、アデン（Aden）グループがこのほど、江蘇省蘇州市にある蘇州ハイテク産業開発区の滸墅関（こしょかん）エリアで、アデン国際自動車設備産業パークプロジェクトの着工式を行った。高度な自動車設備の製造を中心に据え、グリーン（環境配慮）・低炭素型の国際的なスマー