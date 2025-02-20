ポケットモンスターの新作アニメ『カイリューとゆうびんやさん』の予告映像＆場面カットが解禁された。27日0時よりポケモン公式YouTubeチャンネルで公開され、映像ではカイリュー、カイオーガ、ホゲータ、イッカネズミ（4ひきかぞく）、ウミトリオやウミディグダなど、劇中に登場するポケモンたちを見ることができる。【画像】デカすぎるカイオーガ！『カイリューとゆうびんやさん』の場面カット『カイリューとゆうびんやさん