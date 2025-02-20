セレクトセールで３億円の高値がつき、昨夏の新馬Ｖ以来は実戦を離れているジェゼロ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父サートゥルナーリア）、エリカ賞で７着のサトノクローザーは大寒桜賞（３月３０日、中京競馬場・芝２２００メートル）を目指す。あすなろ賞２着のニホンピロデヴィンはスプリングＳ（３月１６日、中山競馬場・芝１８００メートル）を視野。共同通信杯４着のネブラディスクは若葉Ｓ（３月２２日、阪神競馬場