NHKの連続テレビ小説『ブギウギ』や放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に出演するなど、目覚ましい活躍を見せている三浦りょう太（※りょう＝けものへんに寮）が、映画に初主演。『フェイクアウト！』が6月20日に公開されることが決定した。【画像】三浦りょう太ほかアーティスト写真本作は、近年の目覚ましい技術革新により、社会のインフラになりつつあるAIを題材に、同じ時間軸を3つの視点から描く“羅生門