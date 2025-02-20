（鈴木知事）「いかなる課題に対しても、臆することなく積極的に手を打っていく」「令和10年度までの4年間を改革強化期間と定め、集中的に行財政改革を進めていく」18日に開会した静岡県議会2月定例会で、行財政改革に向けて意気込みを語った鈴木知事。20日、知事の右腕となる副知事案について思いを語りました。（鈴木知事）「中期財政計画に沿って、財政運用をしていく中で」「常に歳入と歳出の見直しを図ったり、いろいろな手を