日本の過去30年の停滞の原因を探り、再び活気あふれる国にすることを目指した提言集「日本再生へのチャレンジ」を、日本パブリックリレーションズ学会がまとめた。石破茂首相や元KDDI共同創業者の千本倖生氏、元日本学術会議会長の黒川清氏ら、政治・経営・行政・学術など多様な分野の専門家から聞き取った提言を収録している。非売品だが、クラウドファンディングを通じて入手できる。（デジタル編集部・吉田典之）1990年代の