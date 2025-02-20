兵庫県の斎藤知事の疑惑を調べる百条委員会の委員で、維新の県議会議員が、非公開の音声データをNHK党の立花党首に提供したことがわかりました。斎藤知事の疑惑に関する告発文書を調べる百条委員会では2024年10月、知事選への影響を配慮して非公開で証人尋問が行われました。しかし、NHK党の立花孝志党首が選挙期間中に尋問中の音声データをSNS上に公開。音声には、片山元副知事が告発者の私的な情報に触れた際に奥谷委員長が遮る