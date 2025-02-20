アメリカのトランプ大統領が「王様万歳！」と自画自賛です。アメリカ・ニューヨークではマンハッタンの渋滞を緩和し、老朽化している地下鉄の改修に徴収した料金をあてる目的で、1月5日から「渋滞税」を導入しています。その後トランプ政権になり、運輸省は19日、「時代遅れで不公平だ」などとして認可を取り消したと発表しました。トランプ大統領は自身のSNSに「渋滞税は死んだ。マンハッタン、そしてニューヨークが救われた。王