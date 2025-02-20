お笑いトリオ「鬼ヶ島」の野田勉（47）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。難病を公表した。14日の投稿で結婚を発表した野田。この日、「私、野田勉はHIKAKINさんが先日発表した指定難病『好酸球性副鼻腔炎』です」と指定難病を患っていることを明かした。その上で「その手術日が決定しました」と手術を行うことも公表した。さらに「そのご報告と誰しもが行ったことがある定食屋『やよい軒クイズ』これを今晩23