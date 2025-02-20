開かれた衆院政治改革特別委。奥中央は発言する東京都選管の織田祐輔選挙課長＝20日午後衆院政治改革特別委員会は20日、東京都と兵庫県の選挙管理委員会幹部らを参考人として招き、選挙運動に関する質疑を実施した。参考人はSNSでの収益目的の選挙運動や、他候補の当選を目的として立候補する「2馬力」行為などを問題視し、公正な選挙を実現するため、公選法改正による規制を求めた。東京都選管の織田祐輔選挙課長は昨年7月の