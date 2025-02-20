外国為替市場では円高が進行していて、20日午後4時すぎに一時1ドル＝149円台を付けました。去年12月上旬以来、およそ2カ月ぶりの円高水準です。長期金利の上昇や、インフレ懸念から日銀が今後も利上げを継続するとの見方が広がり、市場ではドルを売って円を買う流れが強まっています。