守備力には定評のあるキム・ヘソン。課題は打撃面だ(C)Getty Images韓国プロ野球のキウム・ヒーローズからドジャースに新加入したキム・ヘソンが、春季キャンプで精力的に汗を流している。キムの特長は守備力で、デーブ・ロバーツ監督は「彼を内野に完全に縛りつけたくないと思っているほどだ」と、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は伝えている。【動画】ドジャースの雰囲気が伝わる内野ノックキム・ヘソンが軽快