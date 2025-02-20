女優の伊原六花（25）が19日放送のMBSテレビ「やすともとニュースな人」（後8・00）にゲスト出演。スマホ依存について語った。番組では社会問題にもなっているスマホ依存を特集。「スマホがないとイライラ・不安」「会話よりスマホを優先した」「スマホを見る時間を減らせない」「スマホの使用時間を嘘をついた」「スマホによって大切なことをおろそかにした」という5つのチェック項目を挙げ、精神科医で心理学者のゆうきゆう