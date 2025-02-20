◆第６回サウジカップ・Ｇ１（２月２２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）サウジカップの昨年の２着馬で、前走の東京大賞典４着から巻き返しを狙うウシュバテソーロ（牡８歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）は、最内の１番枠に決まった。追い切り翌日の２月２０日は、調教馬場での乗り運動で調整した。高木調教師は「後ろから行くから、どこでも大丈夫です」と、持ち前の決め手にかける構えだ