元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が２０日までに自身のＳＮＳを更新。私服ショットを公開した。インスタグラムで「風呂キャンセル界隈とか１００均財布界隈とか沢山ありますけど村重は『元気印春先取り界隈』ですやったー！！」とつづり、ピンクのトップスにデニムを合わせたコーデショットをアップ。この投稿には「可愛いです」「とても似合います！」「ピンク村重最高」「春っぽさも元気っぽさも存分に出てる」「美人過