巨人のドラフト５位・宮原駿介投手＝東海大静岡キャンパス＝が２０日、２軍の宮崎キャンプで初めてシート打撃に登板した。ティマ、笹原、小林、喜多、北村と対戦し、２四死球と制球を乱し「だいぶ力んじゃいました。打者を立たせて投げられたことが大きいですし、いろいろと課題が明確になった。悔しかったけれど、事実なのでちゃんと受け止めて。シーズンにいい形で入れるように頑張りたい」と前を向いた。宮原は最速１５３