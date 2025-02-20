俳優の遠野なぎこさんが自身のインスタグラムで「SOSを出す事にしました」とフォロワーに伝えました。 【写真を見る】【遠野なぎこ】「 ”SOS” 」「#人に頼る」日常の雑事に「私が頼るのは“便利屋さん”」予約して気持ちが楽に遠野さんは「『“SOS”』。」「SOSを出す事にしました、日常においてのあれやこれやに関して。」と伝えました。その理由として、体調不良の際に「徐々に“当たり前”の事が当たり前に出来なくなり