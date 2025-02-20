去年2月、両親を殺害した罪に問われた当時高校1年生だった少年の裁判で、横浜地裁は家庭裁判所に移送する決定をしました。少年が事件を起こした背景について、裁判所は両親からの虐待があったと判断しました。裁判長「両親による長年の不適切な養育がなければ、事件は起こらなかった」少年が両親を殺害した事件で、裁判所はこう言い切りました。去年2月、神奈川県相模原市のマンションで少年の父親（当時52）と母親（当時50）が遺