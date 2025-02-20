東京都港湾局は「物流の2024年問題」に対応するため東京港のコンテナターミナルを、デジタル技術などを活用した世界最先端のターミナルへと機能強化する計画です。東京港は、貿易額約23兆円と国内では日本最大のコンテナ貨物量を取り扱っています。貨物の内輸出では、産業機械、自動車部品などが多く、輸入は、衣類、家具装備品などが多い品目となっています。コンテナの輸送の9割以上はトラックによるもので、「物流の2024年問題