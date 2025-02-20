授賞式のMCを、ニッポン放送の 吉田尚記アナウンサーが担当。アニメやマンガが大好きで、今回は自ら無償で立候補したと話していた。BE： FIRSTのSHUNTO＆伊織もえ、最近ビビッときたモノは…ゲスト審査員を務めた「BE：FIRST」SHUNTOはブラックスーツでビシッと、伊織もえはイエローのワンピースで爽やかに登壇した。国内作品部門1位を受賞した作者のつるこ。先生はサングラスにマスク姿。完結済み部門1位を受賞した作者の阿賀沢紅