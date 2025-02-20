7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE：FIRST」のSHUNTO（21）とコスプレイヤーの伊織もえが20日、都内で行われた、「タテ読みマンガアワード 2024」授賞式に出席した。この記事の写真を見るアニメ・マンガ専門ニュースサイト「コミックナタリー」が主催し、今読んでおきたい縦スクロール形式のマンガをユーザー投票で決定した。タテ読みマンガを愛読しているというSHUNTOは、「移動時間とかヘアメイクの時間を駆使して読んでいます