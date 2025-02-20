UEFAチャンピオンズリーグのノックアウトフェーズプレーオフ第2節の8試合が、現地時間18日、19日に開催されました。このプレーオフには予選に当たるリーグフェーズ9位〜24位の16クラブが参加し、勝利した8チームがベスト16へ。リーグフェーズで1位リバプール（イングランド）、2位バルセロナ（スペイン）、3位アーセナル（イングランド）、4位インテル（イタリア）、5位アトレティコ マドリード（スペイン）、6位レバークーゼン（