◇プロ野球・練習試合ロッテ10-3DeNA(20日、宜野湾)DeNAは投手陣が15安打10失点と打ち込まれ大敗。打線は11安打もつながらず、3得点に抑えられました。先発の大貫晋一投手は初回、連打でピンチを招き、上田希由翔選手に8球粘られると、9球目の甘く入ったスライダーをホームランにされ、いきなり3点を失います。続く2回には1アウトからサード・加藤響選手のエラーで出塁を許します。そして2アウト1、2塁のピンチを招き、高部瑛斗