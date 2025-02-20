大分県農業賞の表彰式が行われ、地域農業の振興に貢献した10の個人・団体が受賞しました。 【写真を見る】創意工夫の経営で農業振興に貢献、「県農業賞」表彰式10の個人と団体が受賞大分 県農業賞の表彰式には4部門の受賞者20人が出席しました。最優秀賞は先進的法人経営部門におおいし牧場、企業的個人経営部門に安達誠さん・久美子さん、生産・銘柄産地・6次化部門では、県農協北部営農経済センターが選ばれ、それぞ