すかいらーくレストランツが運営する中華料理のファミリーレストラン「バーミヤン」は、2月20日から全店で『春中華フェア』を開催している。春野菜をふんだんに使った麺類を中心に、3品を期間限定で発売。「春の野菜たっぷり海老タンメン」「春の野菜たっぷり海老かた焼そば」「小籠包入り!春の彩り麻辣湯(マーラータン)」各税込989円。販売期間は4月中旬まで。バーミヤン『春中華フェア』2025【あわせて読みたい】ガスト、30品か