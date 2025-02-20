ガールズグループaespaとボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONが共演した。【写真】G-DRAGON、2月25日に新ALリリース決定2月20日、aespaの所属事務所SMエンターテインメントは「aespaが去る18日、MBCの新バラエティ番組『Good Day』の撮影を終えた。ゲストとして出演した。放送日はまだ決まっていない」と伝えた。先立って『Good Day』はコメディアンのチョン・ヒョンドン、ラッパーのデフコン、音楽プロデューサーのCODE