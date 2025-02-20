［東京２０日ロイター］ - 相鉄ホールディングスは２０日、８４７万９９００株の株式売り出しを決議したと発表した。政策保有株の縮減の一環で、一部株主から売却の合意が得られたとしている。株主層の拡大や株式の流動性向上を目指す。保有株を売却するのは小田急電鉄や大林組など。売出価格は３月３日から６日の間に決定する。売り出しに伴う需給への影響を緩和するため、発行済み株式総数の２．０４％に当たる２００万