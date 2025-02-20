【きみはメタルギアソリッドV：ファントムペインをプレイする】 2月27日 発売 価格：2,750円 河出書房新社は、書籍「きみはメタルギアソリッドV：ファントムペインをプレイする」を2月27日に刊行する。価格は2,750円。 本書は、アフガニスタン系アメリカ人作家のジャミル・ジャン・コチャイ氏による短編集。著者の父や母たちが逃れてきた戦争、あるいは多