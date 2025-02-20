【鹿乃子のこ】 10月 発売予定 価格：22,000円 フリーイングは、フィギュア「鹿乃子のこ」を10月に発売する。価格は22,000円。 本商品はTVアニメ「しかのこのこのここしたんたん」の主人公「鹿乃子のこ」を1/6スケールフィギュア化したもの。都立日野南高校の制服姿に、目を引く鹿の角も立体化されている。制服のしわも細かく造形され、オ