テレビ東京は20日、俳優の上白石萌音が主演を務めるドラマ9『法廷のドラゴン』（毎週金曜後9：00）の第7話、そして最終話に登場するゲストキャストを発表した。【場面カット】この笑顔に何が…？将棋盤を前に笑顔の兎羽（白石麻衣）今作は、空気を読まないが、得意の将棋に絡めた法廷戦略で事件を解決していく新米弁護士・天童竜美（上白石）が、存続の危機に瀕（ひん）する弁護士事務所の若き所長・虎太郎（高杉真宙）と共