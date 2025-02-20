２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比０．７６ポイント（０．０２％）安の３３５０．７８ポイントと小反落した。「トランプ関税」の警戒感が重しとなる流れ。トランプ米大統領は１８日、「４月２日に公表する輸入自動車に対する関税は、現状１０倍の２５％くらいに高まるだろう」と発言した。半導体や医薬品にも追加関税を課す考えも示している。外資の中国投資減速も不安材料。中国商務部の最新統計