記者会見をする沖縄地区税関の担当者＝20日午前、那覇市沖縄地区税関は20日、米軍関係者による「非公用軍事郵便」を利用した不正薬物の摘発が、2024年は前年比3.2倍の58件だったと発表した。全体の摘発は99件と過去最高だった。同税関によると、58件のうち52件が合成麻薬の「MDMB―4en―PINACA」。日米両国で規制対象となっており、いずれも自己使用目的で密輸されていた。非公用軍事郵便を利用した不正薬物の摘発は24年上半