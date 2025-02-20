年収103万円の壁の引き上げをめぐり、公明党は20日、自民党に対し所得制限を設けない新たな案を水面下で示したものの、自民党が難色を示したことがわかった。自民党は18日、年収200万円以下に限り所得税の非課税枠を160万円まで引き上げる案を示したが、国民民主党は強く反発し、所得制限の撤廃を求めている。こうした中、与党の公明党は自民党に対し、所得制限を設けずに基礎控除を37万円上積みし課税最低限を160万円まで引き上げ