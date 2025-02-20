最長寒波の影響で、青森県の酸ヶ湯では12年ぶりに積雪が5メートルを超えたということです。そんな中、新潟・魚沼市で取材を続けている東中健キャスターが、現地の状況を中継でお伝えします。積雪330cmを観測した新潟・魚沼市では雪が降っていて、ダウンにもかなり雪が積もっています。どれほど雪が積もったのかというと、ガレージの上に、ガレージの大きさと同じかそれ以上の雪がどっしりと積もっていて、3メートル以上積もってい