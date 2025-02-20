キジトラの男の子「さくら」くんと白黒の女の子「すみれ」ちゃんは、X（ツイッター）ユーザー・さくら＆すみれさん（@SAKURA_cat1230）の家で暮らしています。【写真】お迎えされた時の兄妹…それぞれの子猫時代を見る今ではすっかり仲良しなふたりですが、お迎えされた時期はそれぞれ別。飼い主さんの家できょうだいになりました。ふたりは、どのように飼い主さんと出会ったのでしょうか。詳しいお話を伺いました。保護猫のトライ