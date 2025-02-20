「別に入りたくはなかった」【写真】湯船でしょんぼりする犬さん湯船の中でしょんぼりしたような表情を浮かべているのは、ゴールデンレトリバーの「ハリー」くん。お風呂に入れられているのが不満であるようにも、眠そうにしているようにも見えるこのポストについて、様々なコメントが届きました。「めっちゃ肩まで浸かってて可愛すぎる」「あら、気持ち良くて寝てるんじゃなく！？」「見た瞬間、笑っちゃいましたお風呂は嫌いで