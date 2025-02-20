Image: Bell & Ross 宇宙規模の視点で時を見下ろそう。片手で現在時刻がわかる腕時計は、人類が生み出した素晴らしい発明品だと思います。でも、時間に縛られるちっぽけな人間になるのはイヤですよね。もっと気持ちに余裕が出るような時計はないものでしょうか？ 優雅に宇宙遊泳をしているようベル＆ロスのBR-03 Astroは、宇宙がテーマで文字が一切ない不思議な腕時計です。青くて丸い地