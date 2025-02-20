船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は２月20日、U-20アジアカップのグループステージ第３節で韓国と対戦している。この試合に勝てばGS首位突破が決まる日本は28分に先制。左サイドからカットインした石井久継のクロスは相手GKがストップも、こぼれ球に素早く反応した神田奏真が押し込んだ。【動画】石井久継のクロスに最後詰めたのは神田奏真！アジアの宿敵を相手に、幸先の良いスタートを切った。構成●サッカーダイジェスト