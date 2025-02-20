安佐南区のコンビニで女性客を殺害しようとした事件の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 住所不定無職の被告の男（７７）は去年３月、安佐南区長束のコンビニで女性客を刃物で突き刺し殺害しようとした罪などに問われています。 ２０日の裁判で被告の男は「間違いないと思います」と起訴内容を認めました。 冒頭陳述で検察側は「凶器を準備していたことは強い殺意のあらわれだと言える」と指摘しました。 一方、弁護