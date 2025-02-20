記者会見に臨む農林中央金庫の奥和登理事長＝20日午後、東京都中央区農林中金は20日、2025年3月期連結決算の純損益が1兆9千億円程度の赤字になると発表した。含み損を抱える外国債券などの処理を進めるためで、奥和登理事長（65）が3月31日付で辞任することも明らかにした。巨額赤字の責任を取る形だ。後任には北林太郎常務執行役員（54）が就く。就任は4月1日付。26年3月期連結決算の純損益は300億〜700億円程度の黒字に転換