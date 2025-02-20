【AFC U20アジアカップ】U-20日本代表 vs U-20韓国代表（日本時間2月20日／深圳ユース・フットボールトレーニングベース・ピッチ1）【映像】日韓戦で先手！神田奏真の「超反応ゴール」中国で開催中のU20アジアカップで、U-20日本代表はグループステージ3節でU-20韓国代表と対戦。日本時間2月20日の16時に試合がキックオフされた。2試合を終えた段階でグループDの順位は、1位が韓国（勝点6）、2位が日本（勝点4）、3位が