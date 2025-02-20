女優の川面千晶が19日に自身のアメブロを更新。初めて購入し大満足だった会員制倉庫型スーパー『コストコ』の品を紹介した。【映像】木下優樹菜、コストコの商品などを使ったヘルシー料理この日、川面は「大きな引っ越しがなんとか終わりました。家はまだまだ片付いてない がんばります」と近況を報告。『コストコ』に足を運んできたことを明かし、購入品の写真を複数枚公開した。続けて「海鮮ごま漬け丼」について「初購入