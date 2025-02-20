「広島春季キャンプ」（２０日、沖縄）ヤクルトのマスコット・つば九郎の担当者が亡くなったことを受け、交流のあった広島・菊池涼介内野手が哀悼の意を示した。１９年４月は神宮で１０００本安打を放ち、つば九郎から花束を受け取った。逆に昨年はつば九郎３０周年にあたり、ビデオレターで祝福の言葉を贈った。菊池は「長年仲良くさせてもらっていましたので、ショックです。僕も１４年目になりますけどずっと絡ませてい