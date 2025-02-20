［バンコク／ナイロビ１９日ロイター］ - トランプ米政権の対外援助凍結により、世界の援助団体が人員削減や活動停止などの危機に瀕していることが１８日公表された調査で分かった。国際ボランティア機関評議会（ＩＣＶＡ）による２４６の人道支援団体を対象とした調査によると、３分の２が援助プログラムの縮小や終了などの悪影響を報告。ＩＣＶＡは「人道援助の体制が壊滅的な打撃を受けている」と指摘した。調査期間は