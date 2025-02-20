巨人の高橋礼投手が２０日、２軍の宮崎キャンプでシート打撃に登板した。２回に分けて、計１２人と対戦して被安打２、奪三振はなかったが、球威のある直球でバットを３本へし折った。１回目は郡、フルプのバットを折っていずれも投ゴロ。２回目は最後の石塚を内角球で詰まらせてバットを折り、三飛に仕留めた。テイクバックの際、体幹をひねる動きを抑える意識を取り入れたと明かし「バットを３本折れたし、直球自体は強さが出