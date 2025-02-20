◆第６回サウジカップ・Ｇ１（２月２２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月２０日、枠順決定日本ダート界のエース、フォーバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は大外１４番枠からの発走が決まった。大外枠からの発走は２歳時の全日本２歳優駿で１度経験があり、その時は２着に７馬身差で圧勝している。矢作調教師は「理想はもう少し内だったかもしれないが、不利も