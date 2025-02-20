超高齢社会を迎え、「人生100年時代」といわれる現代。だからこそ、考えだしたら不安でたまらない、家族や自分の老後の生活。各分野のスペシャリストが、そんなあなたの不安にそっと寄り添います。今回のお悩み／介護料理ができない一人暮らしの父。栄養不足が心配です。母の死後、実家で一人暮らしをしている78歳の父。料理をほとんどしてこなかった世代もあってか、ふだんの食事は、スーパーのお総菜を買ってきたり、おつまみと