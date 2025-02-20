奄美市の高校で卒業を間近に控えた3年生を対象に講演会が開かれました。 （あまみエフエム 麓憲吾代表）「自分たちが持っているものを何で誇れないんだろうと思った。そこで島の価値観をつくるために島のラジオがあればと夢見た」 奄美高校の3年生122人を前に講演したのは、奄美市のコミュニティエフエムあまみエフエムディ！ウェイヴの麓憲吾代表（53）です。 麓代表は高校を卒業後、就職のため東京で暮らしていましたが、ふる