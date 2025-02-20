与論町で20日朝、サトウキビを運搬する無人のトラックが動き出し、20歳のました。女性は病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡しました。 沖永良部警察署によりますと、与論町茶花の町道で、20日午前7時30分ごろ、近くにいた人から「車と電柱に人が挟まれた」と119番通報がありました。 この事故で与論町立長の農業・重久海月さん（20）が動き出したトラックと電柱に挟まれ、病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡